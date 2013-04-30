Директору "Хромой лошади", в которой погибли 156 человек, дали 9 лет тюрьмы

В Перми местный суд вынес приговор по делу о пожаре в ночном клубе "Хромая лошадь", в котором, напомним, погибли 156 человека.

По решению суда, владелец ночного клуба Анатолий Зак приговорен к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы, передает Lenta.ru.

Арт-директор ночного клуба приговорен к шести годам лишения свободы, а исполнительный директор "Хромой лошади" Светлана Ефремова ─ к четырем годам колонии.

Пермским судом также были вынесены приговоры Игорю и Сергею Дербеневым, которые использовали пиротехнику в ночном клубе: первый получил четыре года и десять месяцев лишения свободы, а второй ─ пять лет колонии.

Кроме того, после заседания суда были вынесены приговоры и бывшим инспекторам местного пожарного надзора, которые обвинялись в халатном проведении проверок противопожарной безопасности в "Хромой лошади".

Дмитрий Росляков, работавший в пермском Госпожнадзоре, получил пять лет колонии-поселения, а Наталья Прокопьева ─ четыре года. Для них прокурор требовал пять и четыре с половиной года колонии соответственно. Прокопьевой также просили отсрочить наказание до достижения ее ребенком 14 лет.

Напомним, пожар в "Хромой лошади" произошел 5 декабря 2009 года, из-за него погибли 156 человек. По данным следствия, в тот день в клубе устроили пиротехническое шоу, из-за которого произошло возгорание пенопластового потолка.

Посетители "Хромой лошади" не смогли покинуть горящее помещение, поскольку в нем не были оборудованы пути эвакуации.

В мае 2012 года суд вынес один приговор по делу о пожаре в клубе ─ коммерческий директор "Хромой лошади" Константин Мрыхин получил шесть с половиной лет колонии общего режима.