Иран назвал источник всех бед: это "еврейская магия"

Один из ближайших советников верховного лидера Ирана, великого аятоллы Али Хаменеи, Мехди Таеб, заявил, что евреи вовсю используют магию, чтобы навредить Исламской республике.

Об этом сообщает Lenta.ru.

"Евреи обладают огромными познаниями и возможностями в области колдовства, причем они активно его применяют", ─ объявил он, выступая перед студентами во время религиозного семинара в Ахвазе.

По его данным, "сионисты несут ответственность за все несправедливые санкции против Ирана".

В частности, Таеб объяснил, что еврейские колдуны сделали США "орудием в своих руках", с помощью которого добились введения торговых ограничений против Ирана.

Этим, заявил он, темные силы не ограничились: с помощью черной магии они пытались влиять на итоги выборов президента Ирана в 2009 году. Аятолла уточнил, что колдуны изо всех сил старались не допустить избрания Махмуда Ахмадинеджада президентом.

"Пока они еще не могут колдовать против нас в полную силу. Их возможности были подорваны Ираном", ─ добавил Таеб, отметив, что темные силы потерпели поражение, когда Ахмадинеджад все-таки стал руководителем страны.

Согласно точке зрения, бытующей среди иранских аятолл, евреи используют магию, основанную на астрономии, астрологии и вызове духов. Эти знания якобы были приобретены во время рассеяния, когда предки нынешних евреев перенимали различные магические навыки у окружающих их народов.

При этом значительную часть колдовских практик базируется на использовании Торы, особенно Книги пророка Даниила.

В одном из иранских специализированных исследований отмечалось, что благодаря всему этому "еврейский народ уверен, что может управлять людьми и природой, а божественных чудес можно достичь приемами простого колдовства".

Согласно иранским законам, занятия колдовством являются преступлением: за это в стране регулярно арестовывают, судят и сажают гадалок, предсказателей будущего и людей, заподозренных в занятиях магией.