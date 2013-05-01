Бостонского террориста подозревают в связях с чеченскими боевиками из Канады

Следователи в США пытаются установить, был ли связан убитый в перестрелке с полицией после теракта в Бостоне Тамерлан Царнаев с гражданином Канады Вильямом Плотниковым, которого уничтожили силовики в Дагестане летом 2012 года.

Об этом со ссылкой на источник телеканала CNN, близкий к расследованию, сообщает РИА Новости.

Как сообщает CNN, Плотников родился в России, но его семья вскоре переехала в Канаду. По данным телеканала, Царнаев приехал в Россию в 2012 году и покинул страну вскоре после смерти Плотникова. При этом ранее сообщалось, что Царнаев вернулся из России в США в июне 2012 года.

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По данным источника, следователи также предполагают, что Царнаев мог контактировать с другим боевиком — Мансуром Махмудом Нидалем, который был уничтожен в Дагестане в мае 2012 года.

Ранее "Главред" сообщал, что братья Тамерлан и Джохар Царнаевы обвиняются в организации теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля. Тогда погибли три человека, более 280 были ранены. Джохар был задержан 20 апреля, а Тамерлан за день до этого скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией.

Плотников, по кличке Канадец, в прошлом боксер, был, по данным МВД Дагестана, уничтожен силовиками в июле 2012 года вместе с еще шестерыми боевиками в ходе боестолкновения в Каякентском районе республики.