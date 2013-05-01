В небе над Бермудским треугольником загорелся "Аэробус" с 338-ю людьми на борту

В среду, 1 мая, самолет Airbus А-330 авиакомпании Thomas Cook загорелся в небе над Бермудами.

На борту лайнера находились 338 человек, к счастью, все они обошлись только сильным испугом, сообщает Aviashop.ru.

По данным британских СМИ, машина выполняла рейс из мексиканского города Канкун в английский Манчестер. Когда лайнер пролетал над Бермудскими островами, экипаж заметил пожар на борту и запросил посадки у местных наземных служб.

Где был очаг возгорания, газеты не уточняют. Однако после приземления и эвакуации пассажиров спасатели говорили, что не нашли ни источника огня, ни последствий горения.

Ранее "Главред" сообщал, что в 2009-м Airbus A330, выполнявший рейс из Рио-де-Жанейро в Париж, упал в воды Атлантического океана. Погибли 228 человек.

фото: airplane-pictures.net