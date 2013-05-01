Прогиб по-чеченски: Кадырова назвали человеком года и достоянием нации

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал "Человеком года-2012" в Чечне в номинации "Достояние нации".

Об этом со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона сообщает РИА Новости.

"Главную премию присудили Кадырову за заслуги в восстановлении и развитии республики, защиту интересов своего народа, жюри было единодушно в своем решении", — отмечают региональные власти.

Кадыров, принимая награду на сцене, заявил, что премия призвана "отметить достижения людей, которые прославляют свой народ и свою родину". "Они (своими) достижениями приносят славу не только Чечне, но и всей России и поощрять их — наша обязанность", — сказал глава республики.

В качестве примера он привел победителя Олимпиады в Лондоне в 2012 году Джамала Отарсултанова, который стал "человеком года" в области спорта.

В этом году премии присуждались восьмой раз, за эти годы ее обладателями стали представители разных профессий — артисты, журналисты, врачи, преподаватели, ученые, известные в республике и за ее пределами.

Ранее "Главред" сообщал, что один из чеченских чиновников обратился к колдунье, чтобы приворожить Кадырова. Чиновник рассчитывал на то, что президент повысит его в должности. Однако Кадыров узнал об этом, встретился с чиновником, публично выругал его и предложил начать жизнь "с чистого листа".

Фото: instagram Кадырова