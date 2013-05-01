По делу о теракте в Бостоне задержаны два казаха и американец

Два студента из Казахстана — знакомые Джохара Царнаева по колледжу — задержаны по делу о теракте в Бостоне за дачу ложных показаний, по этому же делу задержан гражданин США

Об этом со ссылкой на телеканал CNN сообщает РИА Новости.

Они могли помочь предполагаемому террористу избавиться от улик, но не были связаны с подготовкой теракта, сообщают местные СМИ.

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По данным телеканала CBS News, все подозрения в отношении задержанных связаны с событиями, которые произошли после теракта. Агентство Рейтер со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что они могли выбросить рюкзак Джохара Царнаева из его комнаты в общежитии по его просьбе.

По данным телеканала Fox News, двое из троих задержанных подозреваются в том, что они по просьбе Царнаева выбросили его электронные устройства.

Ранее "Главред" сообщал, что братья Тамерлан и Джохар Царнаевы обвиняются в организации теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля. Тогда погибли три человека, более 280 были ранены. Джохар был задержан 20 апреля, а Тамерлан за день до этого скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией.