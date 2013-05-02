Друзья бостонского террориста сознались, что уничтожали улики после взрыва

Трое студентов, товарищей Джохара Царнаева, задержанных в США по делу о теракте в Бостоне, признались, что пытались уничтожить улики.

Об этом говорится в обвинительном документе ФБР, который распространен в интернете, сообщает РИА Новости.

Задержанные — граждане Казахстана Азамат Тажаяков и Диас Кадырбаев, а также гражданин США Робел Филлипос. По данным ФБР, они пытались уничтожить улики в комнате их товарища Джохара Царнаева, одного из предполагаемых исполнителей теракта.

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"Все трое признались в том, что вечером 18 апреля 2013 года они вынесли из комнаты Царнаева рюкзак, а Тажаяков и Кадырбаев также признались в том, что решили избавиться от него, узнав из новостей, что Джохар подозревается в том, что он является одним из соучастников взрывов во время марафона", — говорится в документе.

Улики, выброшенные на мусорную свалку, позже нашли представители спецслужб США.

Ранее "Главред" сообщал, что братья Тамерлан и Джохар Царнаевы обвиняются в организации теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля. Тогда погибли три человека, более 280 были ранены. Джохар был задержан 20 апреля, а Тамерлан за день до этого скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией.