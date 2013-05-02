В Мексике наркобароны объявили сухой закон

В Мексике наркобароны из картеля "Рыцари ордена тамплиеров" объявил сухой закон на территории штата Мичоакан сроком на два дня в знак траура по своим погибшим товарищам.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.

Во многих городах штата в среду были развешаны листовки, подписанные "Рыцарями", с предупреждением владельцам баров, ресторанов и магазинов, торгующих спиртным, о необходимости закрыть свои заведения на этот срок. В случае неповиновения бандиты обещают сжечь места продажи алкоголя.

Речь идет о гибели нескольких бойцов наркокартеля, убитых в столкновениях с полицией. "Наркотамплиеры" называют этих людей погибшими за дело освобождения народа.

Штаты Мичоакан и Гуанахуато так называемые "Рыцари" считают своей вотчиной. Эта преступная группировка появилась в начале 2011 года, отделившись от картеля "Семья из Мичоакана".

Тогда на улицах главных городов Мичоакана, родины бывшего президента Фелипе Кальдерона, одновременно появились десятки белых мантий с красным крестом, на которых было написано о создании ордена. Между "Рыцарями" и "Семьей" развернулась ожесточенная борьба за сферы влияния.

Ранее "Главред" сообщал, что жестокость мексиканских баронов такова, что она убивают своих конкурентов десятками, а потом порубленные на куски тела выставляют на всеобщее обозрение.