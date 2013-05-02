В Белграде столкнулись два поезда, пострадали более 20 человек

В четверг, 2 мая, в столице Сербии – Белграде – столкнулись две поезда, в результате чего пострадали 22 человека, в том числе один ребенок

Электрички столкнулись в туннеле, сообщает ИТАР-ТАСС.

По данным сербского радио B92, пострадали 22 человека.

Как сообщили представители "скорой помощи", в основном пассажиры получили легкие ранения. Семь человек госпитализированы с травмами головы, еще семеро доставлены в больницу с вывихами, ушибами и переломами. Жизни всех пострадавших находятся вне опасности.

По данным полиции, авария произошла из-за поломки одного из поездов, совершившего вынужденную остановку в туннеле, где на него налетел другой состав.

Ранее "Главред" сообщал, что в январе на севере Швейцарии, в 250 м от вокзала города Нойхаузен-ам-Райнфаль, столкнулись два пассажирских поезда, пострадали около 30 человек.

фото: b92.net