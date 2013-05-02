Сын Каддафи предстал перед судом

Сын свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи - Сейф аль-Ислам предстал перед судом города Зинтат на юге страны по обвинению в незаконном обмене информацией со своими адвокатами.

Ливийские СМИ распространили фотографию, на которой Сейф аль-Ислам в синем тюремном костюме стоит за решеткой в окружении двух полицейских. Это его второе появление в зале суда с января текущего года, сообщает РИА Новости.

Председатель суда принял решение о переносе судебного заседания на 19 сентября по просьбе адвоката защиты, который намерен детально ознакомиться со всеми обстоятельствами этого дела.

Летом 2012 года сотрудники Международного уголовного суда прибыли в Ливию для встречи с Сейф аль-Исламом. Однако ливийские власти заявили, что в ходе встречи сотрудники МУС пытались передать ему запрещенные материалы. После этого сыну Каддафи были предъявлены новые обвинения в "подрыве национальной безопасности", попытке бегства из тюрьмы и оскорблении национального флага.

Ранее "Главред" сообщал, что сын Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам долгое время считался его вероятным преемником на посту лидера Ливии. Он принимал активное участие в управлении страной, в частности, во время внутреннего кризиса и последовавшей атаки авиации НАТО, которая в итоге привела к падению режима Каддафи. Сейф аль-Ислам был схвачен боевиками Зинтана в ноябре 2011 года. С тех пор он содержится в тюрьме этого города.

фото: facebook.com