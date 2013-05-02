В Судане на золотом прииске погибли более 60 человек

В понедельник, 29 апреля, в западной провинции Судана – Дарфуре - в золоторудной шахте в результате обвала погибли более 60 человек.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство France Press.

Как заявил глава администрации района в Северном Дарфуре, где расположен рудник, инцидент произошел еще в понедельник. С тех пор на месте ведутся спасательные операции, и о 60 погибших стало известно лишь в четверг.

"Я не могу назвать точное число (погибших), поскольку никто не знает, сколько человек находилось в (обрушившемся) туннеле", — сказал Харун аль-Хасан. Он не располагает информацией, остался ли кто-либо в живых.

По его словам, спасатели используют ручные инструменты, поскольку техника может вызвать дальнейшие обрушения.

Ранее "Главред" сообщал, что в марте в результате оползня был уничтожен золотой прииск в Китае, погибли 83 человека.

фото: newsradio.com.ua