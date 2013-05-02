В Греции голые велосипедистки поддержали FEMEN, опубликованы фото

Международная ассоциация голых велосипедисток Греции поддержала активисток FEMEN, выступающих в защиту репрессированной активистки FEMEN из Туниса Амины Тайлер.

Велосипедистки провели голый фото-протест, расписав свои тела свободолюбивыми лозунгами, сообщает сайт организации.

"Мы выражаем нашу солидарность с Аминой и со всеми угнетенными женщинами в этом мире, и мы требуем свободы выбора для женщин, свободы распоряжаться своим телом, женщина имеет право выбирать как мало или как много одежды она хочет носить", -заявили велосипедистки

"В этом выборе она должна чувствовать себя в безопасности и не быть угнетенной религиозными нормами или любыми другими общественными стереотипами в отношении женщин и женского тела. Греция с вами!! Свобода Амине!", - заявлено обнаженные гречанки.

Ранее "Главред" сообщал, что 19-летнюю активистку из тунисской ячейки Femen Амину Тайлер приговорили к смертной казни за то, что она разместила фотографию топлес на своей странице в Facebook.

На теле обнаженной по пояс девушки было написано "Мое тело принадлежит только мне и не представляет чью бы то ни было честь" и "Fuck your morals".

фото: femen.org