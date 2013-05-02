Почетный Папа Римский вернулся в Ватикан

В четверг, 2 мая, почетный Папа Римский Бенедикт XVI вернулся в Ватикан после двух месяцев пребывания в папской резиденции в Кастель-Гандольфо неподалеку Рима.

86-летний почетный папа будет жить в монастыре. Это четырехэтажный дом, реконструкция которого длилась пять месяцев. В нем будут жить также личный секретарь бывшего понтифика и четыре человека, которые станут помогать ему в быту, сообщает радио "Свобода".

Что касается состояния здоровья Бенедикта, то, как отметил спикер Ватикана Федерико Ломбарде, "это немолодой человек, уставший из-за возраста, но он не больной и еще может принести пользу церкви".

В первый раз в истории церкви два папы, бывший Бенедикт XVI и нынешний Франциск, будут жить на территории Ватикана.

Ранее "Главред" сообща, что Бенедикт XVI отрекся от престола и поста главы католической церкви 28 февраля. После отречения от престола Йозефу Ратцингеру осталось звание почетного папы и папское имя.

За последние шесть веков он стал первым Папой Римским, который отрекся от святого престола. Ратцингер возглавлял католическую церковь почти 8 лет.