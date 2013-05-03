Братья Царнаевы готовились стать смертниками в День независимости США

Братья Джохар и Тамерлан Царнаевы, обвиняемые в терактах на Бостонском марафоне, планировали стать смертниками и устроить взрывы на 4 июля, в День независимости США.

Об этом со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщил телеканал CNN.

На допросе Джохар Царнаев заявил, что сроки были изменены, поскольку взрывные устройства удалось собрать раньше, а Бостонский марафон избрали в качестве цели только за день или два до его проведения.

Почему братья отказались от мысли подорвать себя, Царнаев не пояснил.

Также неизвестно, где именно Царнаевы собирались взорвать бомбы 4 июля.

Отметим, что обычно в Бостоне празднование Дня независимости является одним из наиболее масштабных – на него собирается до 500 тысяч человек, а мероприятие транслируется в прямом эфире.

Кроме того, источник сообщил, что старший брат, Тамерлан Царнаев, собирал бомбы в квартире, где проживал с женой и ребенком. Пока достоверно не установлено, знала ли Кэтрин Рассел что-то о противоправной деятельности мужа.

Ранее ее адвокат заявлял, что известие о терактах, которые устроили Царнаевы, стало для нее и ее семьи "совершеннейшим потрясением".

Напомним, как сообщалось ранее, в четверг представители одного из похоронных бюро по поручению родственников забрали тело Тамерлана Царнаева из морга массачусетской службы судмедэкспертизы.

Когда и где он будет похоронен, пока неизвестно. Официальная причина смерти Царнаева была определена еще в понедельник, но обнародуют ее лишь тогда, когда мэрия Бостона выдаст родным свидетельство о его смерти.

После того, как были задержаны приятели Джохара Царнаева, ФБР получило его ноутбук, в котором может содержаться важная для расследования информация. Граждане Казахстана Дияз Кадырбаев и Азамат Тажаяков, а также американец Робел Филлипос пытались избавиться от улик, которые они нашли в комнате Царнаева.

За это молодым людям, которые учились вместе с младшим из братьев, грозит несколько лет тюрьмы.

В результате двух взрывов на финише Бостонского марафона 15 апреля погибли три человека и более 260 получили ранения. Тамерлан Царнаев получил ранения во время задержания и скончался.

Джохар также был ранен и несколько дней после ареста находился в больнице.