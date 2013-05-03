КНДР продолжает готовиться к ядерному удару по США - Пентагон

Северная Корея продолжает работу над созданием баллистической ракеты, способной нанести ядерный удар по территории США.

Об этом говорится в докладе Пентагона для конгресса США, передает "Интерфакс".

В документе отмечается, что "значительный вклад" в эту подготовку внес пуск ракеты "Тэпходон-2" с искусственным спутником, который был проведен в декабре 2012 года, а также февральское ядерное испытание и сообщения о "новом ядерном взрыве в любое время".

"Эти продвижения в области разработки баллистических ракетных систем доставки, одновременно с разработками в области ядерных технологий находятся в одном ряду с провозглашенной Северной Кореей задачей – быть способной нанести удар по территории США", - говорится в документе американского минобороны.

Также в докладе указано, что сейчас именно КНДР представляет наибольшую угрозу безопасности США в регионе с учетом ее "провокационного и дестабилизирующего поведения".

Напомним, как сообщал "Главред" недавно государственный комитет обороны КНДР представил список условий для ведения диалога с Южной Кореей и США, среди которых указаны "вывод всех ядерных средств из региона" Корейского полуострова, отмена "сфабрикованных и несправедливых санкций ООН", обещание не угрожать суверенитету страны и обязательные извинения за враждебные действия по отношению к Пхеньяну.

Южная Корея и США эти требования назвали абсурдными.