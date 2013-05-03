Министром торговли США может стать миллиардерша

Министром торговли США может стать обладательница миллиардного состояния Пенни Притцкер.

Соответствующее предложение было выдвинуто президентом США Бараком Обамой, передает РБК.

Выступая с речью в Белом доме, Обама назвал кандидата одним из наиболее выдающихся лидеров бизнеса в США.

Для вступления в пост Притцкер нужно одобрение Сената США.

Как известно, Притцкер входит в состав совета директоров сети отелей Hyatt, который принадлежит ее семье – ее отец был основателем компании. Состояние Притцкер оценивается в 1,85 млрд долларов.

В 2008 году наблюдатели ожидали, что Обама предложит ей пост министра торговли, однако тогда президент сделал выбор в пользу губернатора штата Вашингтон Гарри Лока.

Американские СМИ отмечают, что Обама знаком с Притцкер с 1990-х годов, когда она занималась сбором средств для его предвыборной компании в штате Иллинойс. Притцкер также руководила фандрайзинговой частью президентских компаний Обамы в 2008 и 2012 годах.

Предыдущий министр торговли США подал в отставку после того, как стал виновником двух ДТП. По его словам, причиной ДТП стало его состояние здоровья – оно же не позволило ему продолжать исполнять обязанности министра.

Видео: РБК