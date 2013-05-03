Министром торговли США может стать миллиардерша

Президент США Барак Обама выдвинул на пост министра торговли миллиардершу Пенни Притцкер.
Министром торговли США может стать обладательница миллиардного состояния Пенни Притцкер.
Соответствующее предложение было выдвинуто президентом США Бараком Обамой, передает РБК.
Выступая с речью в Белом доме, Обама назвал кандидата одним из наиболее выдающихся лидеров бизнеса в США.
Для вступления в пост Притцкер нужно одобрение Сената США.
Как известно, Притцкер входит в состав совета директоров сети отелей Hyatt, который принадлежит ее семье – ее отец был основателем компании. Состояние Притцкер оценивается в 1,85 млрд долларов.
В 2008 году наблюдатели ожидали, что Обама предложит ей пост министра торговли, однако тогда президент сделал выбор в пользу губернатора штата Вашингтон Гарри Лока.
Американские СМИ отмечают, что Обама знаком с Притцкер с 1990-х годов, когда она занималась сбором средств для его предвыборной компании в штате Иллинойс. Притцкер также руководила фандрайзинговой частью президентских компаний Обамы в 2008 и 2012 годах.
Предыдущий министр торговли США подал в отставку после того, как стал виновником двух ДТП. По его словам, причиной ДТП стало его состояние здоровья – оно же не позволило ему продолжать исполнять обязанности министра.
Видео: РБК