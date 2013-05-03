ФБР впервые включило женщину в список самых опасных террористов

В списке наиболее опасных террористов, опубликованном ФБР, впервые попала женщина.

За помощь в поимке Ассаты Шакур, ранее состоявшей в экстремисткой группировке "Армия черного освобождения", обещано два миллиона долларов, передает РИА Новости.

Джоан Дебора Чезимард, которая также известна под именем Ассаты Шакур, а также еще под двумя десятками "псевдонимов".

В 1970-е годы "Армия черного освобождения" активно грабила банки и совершала нападения на сотрудников полиции. Чезимард была приговорена к пожизненному заключению после того, как в 1973 году застрелила полицейского из Нью-Джерси.

В 1979 году она сбежала из тюрьмы, а затем скрылась на Кубе, власти которой предоставили женщине политическое убежище.

В список террористов Чезимард была внесена в 40-ю годовщину смерти полицейского.

На сайте ФБР опубликованы еще около 20 имен, которые когда-либо использовала Чезимард. Точная дата рождения женщины неизвестна, однако ФБР полагает, что сейчас террористке от 61 до 66 лет.

За сведения о местонахождении женщины ФБР назначило награду в 1 миллион долларов, а власти штата Нью-Джерси готовы выплатить еще 1 миллион тому, кто поможет властям арестовать Чезимард.

Представитель ФБР призвал женщину "сдаться, вернуться в Америку и предстать перед лицом правосудия".