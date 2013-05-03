Жена бостонского террориста отказалась сотрудничать с ФБР

Вдова Тамерлана Царнаева Кэтрин Рассел отказалась сотрудничать с ФБР в расследовании теракта в Бостоне.

Об этом со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщил телеканал CNN.

Несмотря на то, что найденная на бомбах женская ДНК не принадлежала Рассел, у ФБР остались сомнения относительно ее причастности к преступлению.

Уже известно, что взрывные устройства, которые братья Царнаевы привели в действие на бостонском марафоне, изготавливались на квартире Тамерлана в Кембридже, где он жил со своей супругой и трехлетней дочерью.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее выяснилось, что братья Царнаевы, обвиняемые в терактах во время Бостонского марафона, планировали стать смертниками и провести теракты в День независимости США – 4 июля.

На допросе младший Царнаев, Джохар, рассказал, что сроки были изменены, так как взрывные устройства удалось собрать раньше.

Бостонский марафон избрали в качестве цели только за день или два до его проведения. Почему братья отказались от мысли подорвать себя, Царнаев не пояснил.

Фото и видео: Вести.ru