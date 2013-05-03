В Бангладеш число жертв обрушения здания превысило 500 человек

В результате обрушения здания в столице Бангладеш погибло более 500 человек.

Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось о 482 погибших.

Как известно, восьмиэтажное здание Rana Plaza обрушилось 24 апреля: трещины в многоэтажном комплексе, появились еще накануне инцидента, что вызвало панику среди работников фабрик одежды и торговых точек, однако руководство убедило сотрудников вернуться на рабочие места.

"Число жертв сейчас составляет 501 человек", — заявил лейтенант Мир Рабби.

Сообщается, что для разбора завалов спасатели используют подъемные краны и бульдозеры. 2 мая из-под обломков были извлечены более 40 тел, пропавшими без вести до сих пор считаются 149 человек – все эти люди могут оказаться погибшими.

Всего были спасены около 2,4 тысячи человек из около трех тысяч, находившихся в здании в момент обрушения.

Ранее правоохранительные органы Бангладеш арестовали на границе с Индией владельца обрушившегося здания Мохаммеда Сохеля Рану.

По последним данным, всего в рамках расследования власти задержали восемь человек, в том числе инженера, вызванного ранее для оценки степени опасности появившихся на здании трещин.