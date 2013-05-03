Путин и Лукашенко названы "врагами прессы"

В списке "врагов свободы прессы", вместе с лидерами "Талибана" и Северной Кореи, оказались также президенты России и Беларуси: Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Рейтинг был обнародован международной организацией "Репортеры без границ", передает "Немецкая волна".

Как обычно, список был обнародован ко дню Всемирного дня свободы печати, 3 мая.

Всего в списке упомянуты 40 глав государств, а также военизированные группировки и мафиозные организации, преследующие независимых журналистов и средства массовой информации.

Отметим, что в нем оказался президент России Владимир Путин.

"Репортеры без границ" отмечают, что после возвращения Путина в Кремль власти усилили давление в ответ на беспрецедентные протесты оппозиции. Авторы доклада напоминают, что в стране за последние 13 лет были убиты 29 журналистов.

Россия также попала, как и все предыдущие годы, в список стран, где безнаказанно убивают журналистов.

Кроме российского президента в отчете упоминается белорусский лидер, главы Туркмении, Азербайджана, Китая и Северной Кореи, а также мексиканские наркокартели, итальянская мафия и лидер радикального исламского движения "Талибан" Мулла Омар.

В то же время из списка исключены группировка баскских сепаратистов ЭТА и президент Бирмы Тейн Сейн.

Серьезное беспокойство выражается в связи с ситуацией в Египте.

Там "Братья мусульмане" уволили руководителей государственных издательств и главных редакторов газет и журналов, поставив на их место своих людей. Против критически настроенных журналистов прокуратура выдвигает обвинения в клевете, оскорблении президента и поношении ислама.

В ходе гражданской войны в Сирии убиты по меньшей мере 23 журналиста и 59 свободных сотрудников СМИ, поэтому в список включен президент страны Башар Асад.

В то же время в докладе отмечается, что повстанцы также систематически нападают на сотрудников государственных средств массовой информации, похищают журналистов и угрожают иностранным корреспондентам.