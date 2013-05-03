В Киргизии разбился американский самолет

В пятницу, 3 мая, в Киргизии, недалеко от границы с Казахстаном разбился американский самолет КС-135 Stratotanker – топливозаправщик. На месте крушения работают спасатели и пожарные.

Судьба экипажа пока не известна, сообщает Interfax.ru

Киргизские СМИ сообщают со ссылкой на местных жителей, что самолет загорелся при столкновении с землей. Жители нескольких сел Панфиловского района Чуйской области (север Киргизии) сообщили, что видели, как в предгорье разбился большой самолет темно-серого цвета. Авиакатастрофа произошла вдали от населенных пунктов.

"Парашюта или чего-либо в этом роде мы не видели, поэтому предполагаем, что экипаж самолета разбился", - сообщили местные жители.

МЧС Киргизии уже официально подтвердил факт падения американского топливозаправщика в горах недалеко от границы с Казахстаном. Там сказали, что "самолет загорелся в воздухе, взорвался и упал".

В МЧС пока не располагают сведениями о жертвах или пострадавших во время крушения самолета, отметив, что "сейчас идут поиски экипажа". Известно, что численность экипажа самолета КС-135 составляет пять человек.

Как стало известно, КС-135 летел из Бишкека в Афганистан. По предварительным данным ведомства, на его борту было несколько десятков тонн горючего.

Ранее "Главред" сообщал, что в марте 2013-го в США разбился самолет ВМС. На борту EA-6B Prowler, предназначенного для ведения радиоэлектронной борьбы и разведки, находился экипаж в составе трех человек.

Фото: aircraft.wikia.com