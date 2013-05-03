Тело бостонского террориста передали родственникам

В четверг, 2 мая, тело убитого в перестрелке с полицией после теракта в Бостоне Тамерлана Царнаева было передано родственникам.

Об этом со ссылкой на местный информационный портал Boston.com сообщает РИА Новости.

Ранее власти отказались выдавать тело родственникам до тех пор, пока вдова не откажется от своего права получить останки супруга. Во вторник Кэтрин Рассел, вдова Тамерлана Царнаева, отказалась от права получить останки супруга.

Кто именно из родственников запросил тело убитого, не сообщается.

Судмедэксперты установили точную причину смерти Царнаева в понедельник, ожидается, что эта информация будет обнародована позже в пятницу.

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Дядя братьев Царнаевых запросил у американской мечети разрешение на похороны старшего брата Тамерлана, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление Исламского общества Бостона.

Ранее "Главред" сообщал, что братья Тамерлан и Джохар Царнаевы обвиняются в организации теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля. Тогда погибли три человека, более 280 были ранены. Джохар был задержан 20 апреля. Тамерлан 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией.