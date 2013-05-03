ДТП в Иране: погибли 17 человек

На юго-западе Ирана в провинции Хузестан произошло жуткое ДТП - лобовое столкновение автобуса с грузовиком привело к гибели не менее 17 человек.

Об этом со ссылкой на France Press сообщает РИА Новости.

Отмечается, что автобус после столкновения загорелся.

"Тринадцать человек погибли на месте, четверо других скончались в больнице от тяжелых ожогов", — сообщил представитель властей.

По данным агентства, уровень смертности в результате ДТП в Иране — один из самых высоких в мире. Ежегодно по этой причине гибнут около 20 тысяч человек.

Ранее "Главред" сообщал, что в сентябре 2012-го на юге Ирана в автокатастрофе погибли 19 человек – перевернулся пассажирский автобус. Еще 25 человек были госпитализированы, из них пятеро – в критическом состоянии.