Названа дата похорон Бориса Березовского

Похороны опального олигарха и миллиардера Бориса Березовского пройдут в Лондоне в следующий понедельник, 6 мая.

Об этом со ссылкой на два независимых источника сообщает радиостанция "Дождь".

Ранее сообщалось, что Березовского будут хоронить на лондонском кладбище Ганнерсбери, где также похоронен философ Александр Пятигорский, с которым Березовский дружил и много общался.

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Ранее "Главред" сообщал, что 67-летний Березовский был найден мертвым в своем доме в местечке Аскот в графстве Беркшир неподалеку от Лондона. Полиция пока не называет причины смерти олигарха. В СМИ, кроме версии смерти от сердечного приступа, звучат версии об убийстве и самоубийстве.