Тело Бориса Березовского передано родным

Полиция округа Темз-вэлли подтвердила появившуюся в СМИ информацию о том, что похороны российского олигарха и политика Бориса Березовского пройдут 6 мая.

Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы полиции сообщает РИА Новости.

"Да, я могу подтвердить, что тело Березовского было передано его родным. И, насколько я знаю, похороны действительно состоятся 6 мая. Об этом лучше поговорить с коронером, потому что похоронен он будет в нашем округе в графстве Суррей", — сказала представитель пресс-службы полиции.

Комментарий коронера пока получить не удалось.

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Ранее "Главред" сообщал, что тело Березовского было обнаружено в конце марта 2013 года в его доме в Великобритании. Первые результаты вскрытия тела показали, что причиной смерти могло быть повешение. Признаков борьбы на месте не обнаружено. Полиция продолжает токсикологические и гистологические исследования, по результатам которых может быть названа официальная причина смерти Березовского.