Турция и Япония хотят построить АЭС у берегов Украины

Власти Турции и Японии подписали договор о строительстве большой атомной электростанции на турецкой территории на берегу Черного моря.

Об этом со ссылкой на Би-Би-Си сообщает Укринформ.

"Согласно документу, подписанному в Анкаре турецким премьером Реджепом Тайипом Эрдоганом и его японским коллегой Синдзо Абэ, строительство станции будет доверено японско-французскому консорциуму", - отмечается в сообщении.

Вокруг проекта разгорелись споры, так как Турция находится в сейсмически опасном регионе. Однако, как уверяет Эрдоган, японские компании имеют огромный опыт строительства АЭС в таких условиях.

Анкара надеется, что собственная атомная станция поможет снизить зависимость страны от импорта газа и нефти.

Напомним, что Черное море омывает берега Турции и Украины, при этом ближайшие точки этих двух стран разделяет всего 250 километров.

Ранее "Главред" сообщал, что марте 2011-го на японской АЭС "Фукусима-1" в результате землетрясения магнитудой 9 произошла серьезная авария, приведшая к утечке радиации. Эта авария стала крупнейшей со времен Чернобыля и привела к эвакуации десятков тысяч местных жителей и создании вокруг АЭС зоны отчужденности радиусом 20 километров.