Опубликованы фото с места взрыва американского самолета в Киргизии

Оперативное управление МЧС Киргизии по Чуйской области подтвердило информацию о падении американского самолета-топливозаправщика в районе населенного пункта Чалдовар на границе Киргизии и Казахстана.

По официальным данным, самолет-топливозаправщик Центра транзитных перевозок ВВС США, расположенного в международном аэропорту Бишкека, разбился в 14.55 (11.55 по Киеву) в Панфиловском районе Чуйской области Киргизии, сообщает РИА Новости.

Место его падения расположено в ущелье приблизительно в 60 километрах от Бишкека и десяти километрах от границы с Казахстаном.

"Самолет точно принадлежит ЦТП США. На борту были три члена экипажа. Их судьба неизвестна. Поисково-спасательные работы будут продолжаться как минимум до наступления ночи", — сказал министр Кубатбек Боронов.

Глава ведомства выехал на место падения. По предварительным данным, вылетевший для выполнения дозаправки в воздухе самолет мог иметь на борту до 90 тонн горючего. Как сообщили местные жители, около 14.55 они услышали взрыв и увидели, как самолет развалился в воздухе. Обломки разбросало на несколько километров, часть попала на пастбища и поля. Никто из местных жителей не пострадал.

Пресс-служба авиабазы США, расположенной в международном аэропорту Бишкека, также подтвердила, что разбившийся в пятницу в Киргизии самолет принадлежал американским ВВС.

Ранее "Главред" сообщал, что в Киргизии, недалеко от границы с Казахстаном разбился американский самолет КС-135 Stratotanker. Топливозаправщик загорелся в воздухе, взорвался и упал.