Опубликованы фото с места взрыва американского самолета в Киргизии

Судьба трех членов экипажа топливозаправщика по-прежнему неизвестна.
По официальным данным, самолет-топливозаправщик Центра транзитных перевозок ВВС США, расположенного в международном аэропорту Бишкека, разбился в 14.55 (11.55 по Киеву) в Панфиловском районе Чуйской области Киргизии, сообщает РИА Новости.
Место его падения расположено в ущелье приблизительно в 60 километрах от Бишкека и десяти километрах от границы с Казахстаном.
"Самолет точно принадлежит ЦТП США. На борту были три члена экипажа. Их судьба неизвестна. Поисково-спасательные работы будут продолжаться как минимум до наступления ночи", — сказал министр Кубатбек Боронов.
Глава ведомства выехал на место падения. По предварительным данным, вылетевший для выполнения дозаправки в воздухе самолет мог иметь на борту до 90 тонн горючего. Как сообщили местные жители, около 14.55 они услышали взрыв и увидели, как самолет развалился в воздухе. Обломки разбросало на несколько километров, часть попала на пастбища и поля. Никто из местных жителей не пострадал.
Пресс-служба авиабазы США, расположенной в международном аэропорту Бишкека, также подтвердила, что разбившийся в пятницу в Киргизии самолет принадлежал американским ВВС.
Ранее "Главред" сообщал, что в Киргизии, недалеко от границы с Казахстаном разбился американский самолет КС-135 Stratotanker. Топливозаправщик загорелся в воздухе, взорвался и упал.