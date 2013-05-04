В Бостоне названы причины смерти Царнаева-старшего

В Бостоне обнародованы причины смерти Тамерлана Царнаева, старшего из братьев, подозреваемых в организации терактов на финише международного марафона.

Об этом сообщает The Boston Globe со ссылкой на официальное свидетельство о смерти Царнаева, передает Lenta.ru.

Как говорится в документе, смерть наступила из-за огнестрельных ранений, а также тупых травм головы и корпуса.

В то же время, как именно были получены травмы головы и живота, не уточняется.

Между тем, ранее сообщалось, что Тамерлана Царнаева мог переехать на автомобиле его брат Джохар, который пытался скрыться от полицейских.

Напомним, Тамерлан Царнаев погиб в ночь на 19 апреля в ходе операции по его задержанию. Причины его смерти были установлены несколько дней спустя, однако власти отказывались публиковать их до того, как заключение о смерти будет выдано родственникам погибшего.

Тело Царнаева в четверг, 2 мая, было выдано его родным. Этому предшествовало заявление его вдовы, Кэтрин Рассел, которая отказалась забирать тело сама, и попросила сделать это родственников с его стороны.

Как стало известно впоследствии, Тамерлан Царнаев будет похоронен в городе Вустер в штате Массачусетс.

Дата похорон Царнаева пока не определена. Между тем, представители похоронного бюро уже столкнулись с отказом нескольких кладбищ Вустера принять тело террориста.

Напомним, как сообщал "Главред", Тамерлан и Джохар Царнаевы являются главными подозреваемыми в организации и совершении теракта во время Бостонского марафона 15 апреля.

В результате взрывов двух изготовленных ими бомб погибли три человека, более 260 получили ранения.

Джохар Царнаев сейчас находится в тюрьме, ранее на допросах он сознался в совершении теракта. Суд над ним начнется 30 мая; в случае признания виновным Царнаеву грозит смертная казнь.