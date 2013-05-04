После терактов в Бостоне США ужесточат проверку студенческих виз

Власти США ужесточают проверки иностранных студентов, которые получили американскую визу.
Власти США приняли решение ужесточить проверку иностранных студентов, которые получили американскую визу.
Об этом сообщает ВВС.
Ужесточение проверок станет первой в списке мер американских властей после терактов Бостоне.
В частности, Министерство внутренней безопасности США обязало таможенную службу проверять статус визы каждого студента.
Ранее это министерство подверглось критике за недостаточное внимание к визе студента из Казахстана, который прилетел в США в январе и стал одним из участников сокрытия доказательств по делу о терактах.
По данным следствия, казах скрывал улики по делу Джохара Царнаева, обвиняемого в совершении теракта в Бостоне. Также был арестован еще один студент из Казахстана.
Задержанные признались, что пытались уничтожить улики, которые позже были найдены на свалке сотрудниками спецслужб.