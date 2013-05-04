После терактов в Бостоне США ужесточат проверку студенческих виз

Власти США приняли решение ужесточить проверку иностранных студентов, которые получили американскую визу.

Об этом сообщает ВВС.

Ужесточение проверок станет первой в списке мер американских властей после терактов Бостоне.

В частности, Министерство внутренней безопасности США обязало таможенную службу проверять статус визы каждого студента.

Ранее это министерство подверглось критике за недостаточное внимание к визе студента из Казахстана, который прилетел в США в январе и стал одним из участников сокрытия доказательств по делу о терактах.

По данным следствия, казах скрывал улики по делу Джохара Царнаева, обвиняемого в совершении теракта в Бостоне. Также был арестован еще один студент из Казахстана.

Задержанные признались, что пытались уничтожить улики, которые позже были найдены на свалке сотрудниками спецслужб.