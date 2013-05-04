Бостонский террорист задолжал университету 20 тысяч

Джохар Царнаев, подозреваемый в бостонском теракте, остался должен 20 тысяч долларов университету Массачусетса, где он учился на втором курсе.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание Boston Globe, передает РИА Новости.

Представитель университета подтвердил, что студентам может быть предоставлена отсрочка в оплате обучения в случае, если у него возникли сложные материальные обстоятельства, имеющие документальное подтверждение.

Ранее стало известно, что родители и старший брат Царнаева — Тамерлан, получали субсидии, а Джохар получал стипендию в размере 2,5 тысячи долларов.

Стоимость обучения и проживания в кампусе университета составляет 22 тысячи долларов в год.

Также напомним, что братья Тамерлан и Джохар Царнаевы подозреваются в организации теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля. Тогда погибли три человека, более 200 были ранены.

Джохар был задержан 20 апреля, ему предъявлены обвинения, по которым он может быть приговорен к смерти.

Тамерлан Царнаев 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией.