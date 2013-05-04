Обама заверил, что американцы не будут участвовать в сирийской войне

Президент США Барак Обама заверил, что не считает нужным ввод американских войск в Сирию.

При этом глава Белого дома отметил, что обстоятельства могут измениться, передает ВВС.

Обама заявил, что как главнокомандующий, он не может ничего исключать, поскольку "обстоятельства меняются", однако уверен, что сценарий с "американскими ботинками на сирийской земле" не может принести пользу США или Сирии.

Также Обама заявил, что уже посоветовался с лидерами ближневосточных стран, и они разделили его позицию.

Американский президент вновь подчеркнул, что неопровержимое доказательство использования химического оружия сирийским правительством, если оно появится, "изменит правила игры" и добавил, что не будет торопиться с ответными мерами.

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений правозащитников о том, что армией Сирии в деревне Аль-Байда на северо-западе страны применялось химическое оружие.

Государственные СМИ возложили ответственность за инцидент на "террористов", а главная оппозиционная группа Сирии обвинила правительство "массовой резне".

Обама ранее заявлял, что у американских спецслужб есть доказательство использования химоружия в Сирии, но они не знают, "когда, где и как". США опасаются, что через правительство Сирии химическое оружие попадет "в руки таких организаций, как "Хезболла" в соседнем Ливане.

Ранее министр обороны США Чак Хейгел заявил, что Вашингтон более не исключает возможности поставок оружия повстанцам. Он стал первым официальным лицом, который публично признал такую возможность.

"Вооружать повстанцев – это вариант. Вы рассматриваете их и обдумываете все возможности. Это не означает, что вы это делаете или будете делать. Это возможности, которые нужно рассматривать вместе с международным сообществом", - сказал Хейгел.

При этом некоторые союзники США, в том числе Катар и Саудовская Аравия, уже снабжают оружием различные группировки, борющиеся с силами президента Башара Асада.

Появление свидетельств использования в Сирии химоружия, в том числе зарина, усилило давление на власти США. Американские власти, не желая прямого военного вторжения, стали рассматривать вооружение повстанцев как наименее плохую возможность.

На появившемся в интернете видео показаны, как предполагается, семь тел в лужах крови. По данным Сирийского центра мониторинга, десятки жителей деревне Аль-Байда были застрелены, заколоты ножом или сожжены заживо.

Исходя из имеющихся данных, Аль-Байда – суннитская деревня, расположенная в районе, большинство жителей которого – члены секты алавитов. К этому неортодоксальному ответвлению шиитского ислама принадлежит и семья Асадов.

По данным ООН, за два года конфликта в Сирии погибло более 70 тысяч человек. Более миллиона человек бежали из страны, тогда как еще миллионы были вынуждены покинуть свои дома и спасаться бегством внутри Сирии.