В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: опубликованы фото и видео

Во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила в алтаре Храма Гроба Господня появился Благодатный огонь – как это бывает каждый год накануне православной Пасхи.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме стали тысячи людей.

После схождения огня патриарх передал его верующим, которые зажгли от него связки из 33 свечей – по возрасту Христа. Паломники умывали Благодатным огнем лица и головы. От священного пламени верующие зажгли лампады, чтобы донести огонь в свои дома.

Чуду схождения огня предшествовала сложная церемония: двери алтаря, или кувуклии – небольшой часовни, в которой находится Гроб Господень, - опечатали большой восковой печатью в знак того, что ее осмотр закончен, и в ней нет ничего, что позволило бы Иерусалимскому патриарху зажечь огонь обычными средствами.

К этому моменту храм был до отказа заполнен верующими – как местными православными арабами, так и паломниками из разных стран. Большие группы верующих традиционно прибывают в эти дни на Святую Землю из стран постсоветского пространства.

Вскоре после опечатывания кувуклии в храм вошла православная арабская молодежь, чье присутствие является обязательным. Молодые люди сидели на плечах друг у друга, прося Богородицу и Господа, чтобы они даровали Благодатный огонь.

Незадолго до появления патриарха Феофила была снята печать с двери кувуклии, а в пещеру внесли большую лампаду и 33 свечи. Затем патриарх зашел внутрь, и наступило ожидание.

Присутствующие молились, прося даровать огонь. Молитва продолжалась до тех пор, пока не произошло чудо.

Ожидается, что в Украину Благодатный огонь будет доставлен около 20:00.