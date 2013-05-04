Во французской тюрьме повесился организатор "ограбления века"

В следственном изоляторе во Франции найден повешенным организатор "ограбления века".
Во французской тюрьме повесился Марк Армандо, который в 1992 году организовал дерзкое ограбление отделения Центрального банка Франции.
Об этом сообщает Lenta.ru.
Вечером 3 мая Армандо был найден повешенным в камере следственного изолятора в Марселе вскоре после экстрадиции из Голландии, где его задержали по подозрению в контрабанде наркотиков.
Полиция считает, что это было самоубийство. По факту смерти задержанного проводится проверка.
По мнению следственных органов, Армандо был организатором ограбления в 1992 году тулонского отделения Государственного банка Франции.
Тогда грабители унесли 146 миллионов франков (около 22 миллионов евро). Большую часть этих средств найти так и не удалось.
Вскоре после преступления, которое французская пресса охарактеризовала как "ограбление века", Армандо приговорили к 18-летнему заключению.
Напомним, в середине апреля власти Голландии задержали 56-летнего Армандо в Роттердаме при попытке провезти в страну крупный груз кокаина.
По некоторым данным, упаковка наркотиков весом почти в 100 килограммов была закреплена под днищем танкера. Вскоре после задержания Армандо экстрадировали.