Израиль нанес авиаудар по Сирии - СМИ

В ночь на 4 мая появилась информация об ударе израильской авиации по сирийской территории.

При этом самолеты ВВС Израиля не пересекли воздушное пространство Сирии, передает CNN.

Как заявили телеканалу неназванные американские военные, самолеты предположительно нанесли удар из воздушного пространства Ливана. Предполагалось, что их целью были склады химического оружия.

Ранее израильские власти неоднократно заявляли, что примут любые меры, чтобы помешать "Хизбалле", которая поддерживает палестинцев и выступает против существования Израиля, получить в свои руки ракеты и химическое оружие из Сирии.

Тем временем, официальные представители Израиля отказались подтвердить свою причастность к инциденту, однако в неофициальных беседах намекали, что действительно имеют к ним отношение.

Военные источники в регионе утверждали, что целью удара стал конвой с оружием, направлявшийся в Ливан. В то же время Дамаск заявил, что удар наносился по военному исследовательскому центру, где был расквартирован прибывший из Ирана Корпус стражей исламской революции.

В то же время, начальник отдела по вопросам политики и безопасности в министерстве обороны Израиля, генерал-майор запаса Амос Гилад опроверг информацию западных СМИ об официальном подтверждении факта атаки израильскими ВВС.

По словам Гилада, единственным официальным источником, который может что-либо подтвердить, является пресс-служба ЦАХАЛа. Также отставной генерал отметил, что боевики заинтересованы не в химическом арсенале Асада, а в находящихся в распоряжении сирийской армии современных ракетных вооружениях.