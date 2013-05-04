В Бельгии взорвались вагоны с цианидами: 2 погибших, 14 раненых

В Бельгии сошел с рельсов поезд, перевозивший химические вещества. В результате аварии произошел взрыв вагонов с цианидами.

Погибли два человека, еще 14 получили ранения, передает ТСН.

Катастрофа произошла в районе города Гент в провинции Восточная Фландрия.

В результате возник пожар, произошло несколько взрывов. Из вагонов вылились и загорелись высокотоксичные вещества, содержащие цианиды.

В настоящий момент пожар локализован. Как сообщили местные власти, утечка химических веществ не представляет угрозы для населения.

По словам губернатора провинции, погибли местные жители, которые оказались поблизости от места происшествия.

Напомним, как сообщал "Главред", 24 ноября прошлого года в России сошел с рельсов грузовой поезд с мазутом. Из 69 вагонов 17 перевернулись и четыре из них загорелись.