Израиль нанес ракетный удар по Дамаску - сирийские СМИ

В ночь на воскресенье, 5 мая, Израиль нанес ракетный удар по сирийскому научно-исследовательскому центру на окраине Дамаска.

Об этом сообщило государственное информагентство Сирии, передает "Интерфакс".

В сообщении не говорится о жертвах или пострадавших.

"Новое нападение Израиля является попыткой поднять дух террористических группировок, которые пошатнулись от ударов нашей благородной армии", - сообщили в Дамаске.

По словам очевидцев, в районе исследовательского центра действительно произошло несколько мощных взрывов.

В свою очередь, представители Израиля заявили, что такого рода информацию они не комментируют.

Напомним, как сообщал "Главред", накануне появилась информация об атаке израильских самолетов на территорию Сирии без захода в воздушное пространство страны.

В минобороны Израиля эту акцию также отказались комментировать.