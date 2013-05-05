Под Москвой ограблен секс-шоп

Неизвестный ворвался в секс-шоп под Москвой и отнял у продавшицы ее золотые украшения и деньги из кассы.
В подмосковном Зеленограде вечером 4 мая был магазин интимных товаров.
Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве передает Lenta.ru.
Как выяснилось, неизвестный ворвался в магазин и, угрожая ножом, забрал у продавщицы золотые украшения и около 3 тысяч рублей (около 750 гривен – прим. ред.), а еще 2 тысячи похитил из кассы.
После этого злоумышленник скрылся на автомобиле Ford Focus, однако потерпевшая запомнила его номер.
Продавщица обратилась в полицию около 18:40, а спустя четыре часа сотрудники полиции и оперативники уголовного розыска остановили автомобиль и задержали подозреваемого.
Как выяснилось, налет совершил 35-летний мужчина, ранее судимый за кражи, незаконный оборот наркотиков, нанесение побоев, умышленное причинение легкого вреда здоровью, угрозу убийством и самоуправство.