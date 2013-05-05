Под Москвой ограблен секс-шоп

В подмосковном Зеленограде вечером 4 мая был магазин интимных товаров.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве передает Lenta.ru.

Как выяснилось, неизвестный ворвался в магазин и, угрожая ножом, забрал у продавщицы золотые украшения и около 3 тысяч рублей (около 750 гривен – прим. ред.), а еще 2 тысячи похитил из кассы.

После этого злоумышленник скрылся на автомобиле Ford Focus, однако потерпевшая запомнила его номер.

Продавщица обратилась в полицию около 18:40, а спустя четыре часа сотрудники полиции и оперативники уголовного розыска остановили автомобиль и задержали подозреваемого.

Как выяснилось, налет совершил 35-летний мужчина, ранее судимый за кражи, незаконный оборот наркотиков, нанесение побоев, умышленное причинение легкого вреда здоровью, угрозу убийством и самоуправство.