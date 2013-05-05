Семья Царнаева-старшего: новое вскрытие докажет, что братьев подставили спецслужбы

Семья Тамерлана Царнаева, подозреваемого в организации и совершении теракта в Бостоне, намерена провести повторное вскрытие его тела.

Об этом сообщает РИА Новости.

Вскрытие проведет независимый патологоанатом по просьбе родителей Царнаева, которые считают, что братьев подставили власти США.

Родственники Царнаева убеждены, что результаты повторного вскрытия могут поставить под сомнение официальную версию спецслужб США на события в Бостоне.

В частности, родственники надеются, что если вскрытие покажет, что Тамерлана не сбивал на внедорожнике брат Джохар во время полицейского преследования с перестрелкой в окрестностях Бостона, как ранее заявили в полиции, то данное опровержение может поставить под сомнение вообще всю трактовку событий в деле Царнаевых.

В настоящий момент тело Царнаева-старшего находится в похоронном бюро в городе Вустере, который расположен примерно в 60 километрах от Бостона.

Похоронный сервис Стефанс Грэхам Путнам и Махони подыскивает место покойному на одном из кладбищ недалеко от Бостона.

Напомним, как сообщал "Главред", братья Тамерлан и Джохар Царнаевы обвиняются в организации теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля.

В результате двух взрывов тогда погибли три человека, более 200 были ранены.

Джохар был задержан 20 апреля. Тамерлан 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией.