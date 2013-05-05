Иран заявил о готовности тренировать сирийских военных

Тегеран заявил о готовности предоставить помощь Сирии в подготовке солдат правительственных войск.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Как мусульманская страна мы поддерживаем Сирию, и, если им нужна помощь в подготовке военных, мы ее окажем", - заявил командующий Сухопутными силами Иранской армии, бригадный генерала Ахмад-Резу Пурдастана.

В то же время генерал подчеркнул, что иранские войска не будут принимать участия в операциях на стороне сирийской армии.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Тегеран неоднократно выражал поддержку властям Сирии.

По данным некоторых СМИ, на сирийской территории действует отряд иранского спецназа – представители Корпуса стражей исламской революции – элиты вооруженных сил Ирана.