Иран заявил о готовности тренировать сирийских военных

Иран выразил готовность помочь властям Сирии в подготовке и тренировке солдат правительственной армии.
Тегеран заявил о готовности предоставить помощь Сирии в подготовке солдат правительственных войск.
Об этом сообщает "Интерфакс".
"Как мусульманская страна мы поддерживаем Сирию, и, если им нужна помощь в подготовке военных, мы ее окажем", - заявил командующий Сухопутными силами Иранской армии, бригадный генерала Ахмад-Резу Пурдастана.
В то же время генерал подчеркнул, что иранские войска не будут принимать участия в операциях на стороне сирийской армии.
Напомним, как сообщал "Главред", ранее Тегеран неоднократно выражал поддержку властям Сирии.
По данным некоторых СМИ, на сирийской территории действует отряд иранского спецназа – представители Корпуса стражей исламской революции – элиты вооруженных сил Ирана.