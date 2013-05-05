Во Франции на учебных стрельбах взорвалась сверхновая баллистическая ракета

Новейшая французская баллистическая ракета М-51, способная нести ядерный боезаряд, взорвалась во время испытательного пуска из подводного положения с борта атомной подлодки.

Об этом сообщает РИА Новости.

Испытания ракеты, которая по условиям проведения стрельб не несла ни обычного, ни ядерного боезаряда, проходили у атлантического побережья Франции в департаменте Финистер.

По словам представителя морской префектуры Атлантического района Лионеля Делора, вскоре после пуска с атомной подводной лодки Le Vigilant произошел самоподрыв ракеты.

Делор сообщил, что возможные причины инцидента пока неизвестны.

Инцидент с ракетой М-51 стал первой неудачей подобного масштаба за последние 17 лет.

"Это первая неудача с 1996 года. Ее причина будет установлена после изучения обстоятельств", - заявил Делор.

Власти Франции подчеркивают, что неудачный пуск ракеты не мог привести к серьезным последствиям, поскольку район испытаний был закрыт для движения морских и воздушных судов.

Межконтинентальная ракета М-51 с 2010 года состоит на вооружении подводных атомных ракетоносцев нового поколения, входящих в состав Стратегических морских сил Франции.

Она заменила более ранние стратегические баллистические ракеты М-45. По сравнению со своей предшественницей ракета М-51 обладает повышенной точностью.