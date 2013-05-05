В Сирии удар Израиля назвали объявлением войны

Авиаудар израильских ВВС по сирийской территории является объявлением войны.

Об этом заявил заместитель главы МИД Сирии Фейсал Мекдад в интервью телеканалу CNN, передает РИА Новости.

Мекдад также обвинил Израиль в сговоре с террористами, которые воюют с правительственными войсками Асада.

По его словам, Сирия нанесет ответный удар, и сделает это "тогда и как посчитает нужным".

Напомним, ранее стало известно об ударе авиации по сирийской территории, который, по данным западных телеканалов, нанесли израильские ВВС.

При этом официальный Тель-Авив отказался комментировать свое участие в инциденте.

Кроме того, в ночь на 5 мая государственное информагентство Сирии сообщило, что Израиль предпринял ракетный обстрел сирийского научно-исследовательского центра на окраине Дамаска.