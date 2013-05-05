Папа Римский поздравил с Пасхой христиан восточного обряда

Папа Римский Франциск поздравил с Пасхой христиан восточного обряда.

Об этом со ссылкой на радио Ватикана передает УНИАН.

"Сегодня Церкви Востока, которые придерживаются юлианского календаря, отмечают Пасху. Хочу обратиться к этим братьям и сестрам с приветствием, соединяясь всем сердцем с ними в возвещении радостной вести: Христос воскрес!", - сказал Папа Римский.

Эти слова понтифика прозвучали в конце его проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

"Собравшиеся в молитве вокруг Девы Марии, попросим у Господа Бога дара Святого Духа, чтобы утешил и укрепил всех христиан, особенно тех, которые отмечают Пасху среди испытаний и страданий, и провел их дорогами примирения и мира", - отметил Франциск.

Отметим, что в церквях восточного обряда Пасха приходится на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия.