Семья Березовского "засекретила" его похороны

Семья Бориса Березовского может перенести дату его похорон, которые ранее были запланированы на 6 мая.

Причина – в желании избежать освещения траурной церемонии в СМИ, передает РИА Новости.

Об этом сообщил источник, близкий к окружению покойного бизнесмена.

"Семья не хочет, чтобы на похороны приезжали посторонние люди, поэтому сейчас родственники Березовского начали сообщать его друзьям, что похороны состоятся, скорее всего, не завтра", — сказал он.

По словам источника, информация о дате и месте похорон семья держит в секрете, но практически наверняка церемония пройдет не на лондонском кладбище Ганнерсбери, как об этом ранее сообщалось в СМИ.

В полиции округа Темз-Вэлли говорили, что Березовского похоронят в графстве Суррей, где имеется около полутора десятков различных кладбищ.

Ранее источник сообщил, что дочери Березовского категорически не хотят, чтобы похороны превратились в медиа-повод.

Друзья бизнесмена, в том числе, писатель Юлий Дубов, заявили, что не знают деталей предстоящих похорон.

Напомним, как сообщал "Главред", тело Березовского было найдено его охранником 23 марта в ванной дома, где проживал олигарх, в деревне Аскот в английском графстве Беркшир.

По словам охранника, олигарх около пяти часов провел в одиночестве: служащий вышел по поручениям из особняка около 10 часов утра субботы, а когда вернулся, примерно в 15 часов дня, то заметил телефон Березовского с тремя пропущенными вызовами.