В России через год после крушения найдены обломки самолета и скелеты погибших

В России спасатели обнаружили скелеты погибших и обломки самолета Ан-2, который разбился год назад в районе города Серов, Свердловской области.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Как выяснилось, спасатели обнаружили останки 11 человек. В МЧС подтвердили факт обнаружения скелетов погибших и обломков разбившегося самолета.

Ранее сообщалось, что к месту катастрофы выдвинулась группа из 17 человек, а также четыре единицы техники.

Также стало известно, что обломки самолета были обнаружены случайно – вечером 4 мая их нашли двое охотников из Серова.

Носовая часть разбитого Ан-2 практически полностью ушла в болото.

Напомним, самолет Ан-2 пропал в июне 2012 года, вылетев с аэродрома города Серов. Обычно самолет использовался для противопожарного мониторинга тайги, но в момент катастрофы выполнял несанкционированный полет – пилот катал местных жителей за деньги.

В числе 13 пассажиров находился и начальник ГИБДД Серова.

Безрезультатные поиски самолета продолжались до середины ноября 2012 года.

Спасатели прочесали тысячи квадратных километров леса, обнаружив, в частности, другой Ан-2, пропавший в этом районе еще 80-х годах XX века.