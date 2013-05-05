Сирия нацелила ракеты на Израиль - СМИ

После обстрела пригорода Дамаска Сирия нацелила свои ракеты на Израиль.

Об этом 5 мая сообщила газета Jerusalem Post, ссылаясь на интервью одного из чиновников Башара Асада одному из ливанских телеканалов, передает Lenta.ru.

Накануне, министр информации Сирии Омран Зоаби предупредил что ракетный удар по пригороду Дамаска "открыл двери для любых возможностей".

По данным сирийских властей, в ночь на 5 мая Израиль нанес удар по исследовательскому центру в пригороде Дамаска — Джамрайе.

После этого замглавы МИД Сирии заявил, что израильский обстрел в Дамаске расценивают как объявление войны.

Днем ранее израильские источники сообщили, что ВВС Израиля уничтожили на территории Сирии партию ракет, которые предположительно предназначались для ливанской исламистской группировки "Хизбалла".

Официально власти Израиля отказались как-либо комментировать сообщения о ракетных ударах, нанесенных по территории Сирии в начале мая. При этом стало известно, что Израиль на фоне заявлений об обстреле сирийской территории развернул две батареи противоракетного системы "Железный купол" для защиты населенных пунктов на севере страны, опасаясь ухудшения ситуации в регионе.

В январе 2013 года Сирия уже обвиняла Израиль в ракетном ударе по исследовательскому центру в Джамрайе. Тогда, по данным Дамаска, погибли двое сотрудников центра и был причинен значительный материальный ущерб.