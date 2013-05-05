В Афганистане за неделю убиты 19 американцев

За прошедшую неделю в Афганистане были убиты 19 американцев.

4 мая пятеро солдат погибли, подорвавшись на мине в провинции Кандагар, передает Lenta.ru.

Бронемашина с американскими военными наткнулась на мину в районе Майванд.

Кроме того, 14 человек погибли в трех авиакатастрофах.

Также 30 апреля на мине подорвались трое военнослужащих-британцев.

Всего же за 2013 год в Афганистане погибли 47 военнослужащих НАТО, из них 32 американца.

27 апреля 2013 года Талибан объявил о начале весеннего наступления: с улучшением погоды в Афганистане стало проще передвигаться и вести боевые действия, и талибы намерены увеличить интенсивность атак.