ООН подозревает сирийскую оппозицию в применении ядовитого газа

Сирийская оппозиция применяла ядовитый газ зарин.

На это указывают данные, которые передали пострадавшие от газа и врачи экспертам назначенной ООН Комиссии по расследованию возможных нарушений прав человека в САР, сообщает ИТАР-ТАСС.

Доклад об этом был подготовлен на прошлой неделе сотрудниками комиссии, которые побывали в соседних с САР странах и опросили там пострадавших, врачей и персонал полевых госпиталей.

Однако эксперты пока не спешат делать окончательный вывод по поводу применения химоружия в Сирии. Член комиссии, экс-главный прокурор Международного трибунала ООН по бывшей Югославии Карла дель Понте заявила, что результаты расследования надо перепроверить и удостоверить с помощью дополнительных свидетельств. Но в настоящий момент установлено, что только оппозиционные режиму в Дамаске силы использовали газ зарин.

Решение о создании Комиссии во главе с Паулу Сержиу Пинейру было принято в августе 2011 года на спецсессии СПЧ по Сирии. Кроме Пинейру и дель Понте, в ее состав входят бывший генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Карен Абузейд и Витит Мунтарбхорн.

Напомним, ранее в апреле появилась информация, что английские эксперты обнаружили во взятых в Сирии образцах почвы следы химического оружия. Ученые тайно вывезли из Сирии пробы грунта и теперь утверждают, что в республике было применено ядовитое вещество, но какое именно — неизвестно.