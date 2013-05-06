Названы главные версии крушения российского самолета Ан-2

Названы несколько основных версий крушения самолета Ан-2 в Свердловской области - техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования и ненадлежащие погодные условия.

Об этом сообщила сотрудница пресс-службы уральского Следственного управления на транспорте СК РФ Ирина Саркисян, пишет ИТАР-ТАСС.

По ее словам, ни одна из этих версий не является приоритетной. "Следствие отрабатывает все версии крушения Ан-2, на месте проводятся необходимые следственные мероприятия, расследование уголовного дела продолжается", - сказала Саркисян.

Ранее пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что по одной из версий, самолет упал при заходе на посадку, задев крылом кроны деревьев, после чего загорелся. "В результате падения было повреждено два дерева, кроны остальных деревьев после падения вернулись в нормальное состояние, поэтому обнаружить самолет с воздуха не удалось", - сказал он.

Напомним, обломки самолета Ан-2, пропавшего на Урале почти год назад, обнаружили охотники в Катасминском болоте в восьми километрах от города Серов. Помимо обломков были найдены останки 13 человек. Они были вывезены с места происшествия и направлены в Екатеринбург. Судмедэксперты приступили к проведению экспертиз для установления личностей погибших и причин смерти. Расследование уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ факту пропажи самолета Ан-2 возобновлено.

фото;видео: Вести.ру