Родственники не могут найти место для похорон Царнаева-старшего

Родственники бостонского террориста Тамерлана Царнаева, подозреваемого в организации взрывов на финише марафона, не могут найти место для его захоронения.

5 мая в штат Массачусетс прибыл из штата Мэриленд дядя Царнаева Руслан Царни с тремя друзьями, чтобы омыть тело погибшего и закутать его в саван, как это полагается по мусульманскому обряду. "Я занимаюсь организацией похорон. Мертвого надо похоронить", - сказал он, передает ВВС.

По его словам, помочь с организацией похорон его племянника согласился директор похоронного бюро Вустера, штат Массачусетс, Питер Стефан. Именно там находится тело Тамерлана Царнаева.

Однако , 4 мая, протестующие окружили похоронное бюро Стефана, требуя не допустить похорон Царнаева в Массачусетсе.

"Никто его не хотел брать, и мы тоже не должны были. Он вообще не должен был быть в Америке - пусть забирают его домой и там хоронят", - заявил один из протестующих.

Между тем, Руслан Царни говорит, что кроме как в Америке, хоронить Тамерлана Царнаева негде. "Он жил в Америке, вырос здесь и последние 10 лет провел в Кембридже, Массачусетс. Это и был его дом в последние 10 лет", - отметил он.

Как сообщалось, полиция передала тело Тамерлана Царнаева, подозреваемого в организации взрывов на финише бостонского марафона, его родственникам.

Напомним, 15 апреля на финише марафона в Бостоне произошел двойной взрыв, жертвами которого стали три человека, более 280 получили ранения. Полиция вышла на след подозреваемых Тамерлана и Джохара Царнаевых благодаря записям камер наблюдения. Тамерлан был убит полицией в ходе преследования. 19-летний Джохар Царнаев был задержан в городе Уотертаун после продолжительной погони и ожесточенного сопротивления.