Российская оппозиция проведет митинг в память о событиях на Болотной площади

Российская оппозиция намерена провести в Москве на Болотной площади 30-тысячный митинг "За свободу" в годовщину массовых столкновений с полицией, прошедших год назад накануне инаугурации президента РФ Владимира Путина.



Об этом говорится в заявлении организаторов, пишет Телеграф.



"6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве ОМОНом был жестоко разогнан мирный, согласованный митинг. Прошел всего год, но эта дата уже стала символом: символом гражданской зрелости, патриотизма и мужества граждан нашей страны, вставших на защиту своих прав, и, одновременно, символом насилия, произвола и беззакония властей", - говорится в заявлении.



По данным организаторов, сегодня 16 участников прошлогоднего митинга находятся за решеткой, многие из них – уже почти год, 11 человек – под домашним арестом, подпиской о невыезде или были вынуждены покинуть Родину.



Все они, по мнению оппозиционеров, оказались жертвами запланированной провокации со стороны властей и полиции, так как доказательства их вины в материалах следствия отсутствуют.



"Обвинения часто основаны только на показаниях полицейских, появившихся в деле спустя месяцы. Фабрикация "Болотного дела" очевидна всем. Многих "узников 6 мая" ожидают приговоры с длительными сроками тюремного заключения, поскольку справедливого суда в России нет - власть, сама нарушающая закон, уничтожила правосудие в нашей стране", - отмечает российская оппозиция.



Организаторы акции уверены, что сегодняшний митинг позволит сделать еще один шаг к общей свободе.



Акция начнется в 18:00 (по киевскому времени). Митинг оппозиции согласован органами исполнительной власти. Проход на мероприятие будет осуществляться через 30 рамок металлодетекторов.



Напомним, в результате столкновений с полицией 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве было задержано более 400 человек. По информации полиции, тогда пострадали 29 полицейских, однако власти не предоставили официальной информации о пострадавших участниках акции оппозиции.